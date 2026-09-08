Luis de la Fuente, sobre el comportamiento de Argentina tras perder el Mundial: "Es inaceptable"

La copa de campeones del mundo de fútbol ha visitado El Hormiguero gracias a la nueva visita de Luis de la Fuente. El técnico de la Selección Española ha rememorado ese éxito durante la entrevista con Pablo Motos, analizando las claves de este equipo y del gran campeonato que hicieron.

Además, Trancas y Barrancas le han preguntado por los lances de Argentina durante la final. De la Fuente, aludiendo al su época de jugador y al fútbol de los años 80, ha defendido lo que pasó durante el partido. Sin embargo, ha criticado lo que ocurrió durante el pitido final.

"Es inaceptable", ha asegurado el seleccionador. Ha afirmado que el comportamiento de los argentinos fue nada ejemplar para tantos niños que idolatran a estos futbolistas.

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