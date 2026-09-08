"Lo que yo les digo, no se lo ha dicho nadie": Luis de la Fuente explica cómo corrige la actitud de sus jugadores

Luis de la Fuente ha sabido guiar a sus 26 jugadores hacia la cima del fútbol mundial. Ahora bien, una Copa del Mundo no solo se gana con buenas jugadas: la actitud del equipo es fundamental en el camino hacia el éxito.

Por eso, Pablo Motos ha aprovechado la visita del seleccionador a El Hormiguero para preguntarle sobre cómo trata a aquellos jugadores que podrían sufrir una subida de ego en el proceso y convertirse en lo que ha denominado como "estrellita".

El entrenador no ha dudado. Ha valorado cómo conoce a todos los miembros de su equipo desde hace años y que, en caso de que note que alguno necesita reconducirse, lo hace en las distancias cortas. Aunque, si alguno no lo hace, Luis de la Fuente lo tiene claro: "no vuelve".

¡Disfruta de sus declaraciones completas en el vídeo de arriba!

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