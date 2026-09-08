¿Será Lamine Yamal el próximo Messi? Luis de la Fuente se moja sobre el futuro del fútbol

Messi ya ha anunciado su retirada de la selección de Argentina y, como tal, el mundo entero se pregunta quiénes serán las próximas grandes estrellas del fútbol al igual que lo fue él junto a Cristiano Ronaldo. Por eso, Pablo Motos ha acudida al gran referente del sector hoy en día: Luis de la Fuente.

El entrenador de la actual campeona del mundo lo tiene claro: Quiere que haya jugadores de este nivel durante mucho tiempo. Su apuesta reside tanto en Lamine Yamal como en Kylian Mbappé que, casualmente, juegan en los mismos clubs en los que lo hicieron el argentino y el portugués.

¿Tendrá razón en su pronóstico? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

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