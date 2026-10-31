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Percance en el escenario

El contratiempo de Melody en pleno concierto: se le rompe el vestido y responde con pura naturalidad

En pleno directo de uno de sus últimos conciertos, Melody ha vivido un incómodo momento cuando el vestido que lucía se rompió por completo durante un cambio de vestuario.

El contratiempo de Melody en pleno concierto: se le rompe el vestido y responde con pura naturalidad

El contratiempo de Melody en pleno concierto: se le rompe el vestido y responde con pura naturalidad

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Julián López
Julián López
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Los imprevistos del directo son una constante en el mundo del espectáculo, y solo los artistas más experimentados saben cómo salir airosos de ellos. Melody, acostumbrada a los escenarios desde bien pequeña, ha vuelto a dar una lección de profesionalidad durante su aparición en El Hormiguero.

La artista andaluza cuenta que, en uno de sus conciertos de este verano, sufrió un aparatoso contratiempo con su vestuario cuando la tela de su vestido cedió cuando se estaba cambiando de prenda.

“Esto no es verdad”, es lo que se dijo Melody a sí misma cuando, mientras se cambiaba de vestido, se partió cuando le subieron la cremallera. Y lo peor, ¡ya le estaban pidiendo volver al escenario!

Con la elegancia y la cercanía que la caracterizan, la cantante no dudó en restar importancia al asunto al instante ya que, por suerte, su vestido tenía varios puntos de crochet arriba y abajo, por lo que la rotura se disimulaba bien.

“Si se ve algo, tampoco van a ver nada del otro mundo”, aclaró Melody, saliendo al escenario para cantar ‘Alarma’ con un vestido “explotado”.

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