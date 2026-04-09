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MADE IN JAPÓN

El Monaguillo sorprende en El Hormiguero con un ¡edredón para el calor!

Este invento tan extraño es uno de los objetos que ha traído El Monaguillo de Japón, porque ya sabes que si tienes calor... ¿es mejor abrigarse con un edredón que da frío?

El Monaguillo sorprende con un edredón para el calor

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El Monaguillo ha desatado la risa en su sección de inventos traídos desde Japón. Kira Miró y Salva Reina no han podido quitar ojo a estos objetos tan curiosos y de utilidad cuestionable.

Comenzando por un termo que esconde un trozo de hielo para refrescarse, y que ha sido motivo de comentarios algo sugerentes.

Pero lo más impactante ha sido el edredón que echa aire frío para combatir el calor del verano, cuya utilidad es cuanto menos cuestionable.

¡Disfruta de la sección completa en el vídeo de arriba!

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