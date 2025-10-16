El Hormiguero
Esta noche, Leiva ofrecerá su lado más íntimo en El Hormiguero
El artista se abre en canal con su nueva película documental, “Hasta que me quede sin voz”, en la que muestra su lado más personal.
El Hormiguero recibe esta noche al cantante Leiva quien estrena nueva película documental “Hasta que me quede sin voz”. El artista impregnará de su sensibilidad habitual el programa y hablará de los motivos del estreno. La película está dirigida a tres bandas y se analizarán los momentos más especiales del rodaje.
El estreno del filme será este 17 de octubre en cines y muestra el retrato más íntimo de Leiva. El artista va a disfrutar de la compañía y las preguntas de Pablo Motos que indagará en las confesiones del invitado y juntos mostrarán la química habitual. ¡No te lo pierdas!
Sobre él:
El cantante madrileño Leiva es uno de los músicos españoles más queridos y respetados a nivel internacional. El origen de su éxito empezó con el grupo Pereza, con canciones como “Lady Madrid” que caló a toda una generación. Su carrera individual no ha hecho más que llevarle al estrellato, llenando estadios por todo el mundo y con 3 Doble Discos de Platino entre otros. Además, ha sido galardonado dos veces con el Premio Goya a Mejor Canción.
