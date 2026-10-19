"Me recordaba mucho a Javier Bardem": Pepe Navarro desvela qué vio en Flo cuando lo fichó para su programa

Pepe Navarro ha contado en El Hormiguero cómo se decidió a fichar a Florentino Fernández para su programa. Todo ocurrió en agosto, después de un casting en el que había seleccionado las 20 cintas finalistas. El presentador estaba en su casa de Ibiza cuando, al ver una de las pruebas, algo de Flo llamó su atención y decidió volver atrás para verlo de nuevo.

"Vi que hizo un movimiento, tiré para atrás otra vez", ha recordado. Aquel gesto hizo que se fijara en el humorista. "A mí me gustó la energía que tenía", ha explicado, convencido de que había algo especial en él.

Pepe Navarro ha ido más allá y ha comparado esa energía con la de Javier Bardem: "El actor tiene una energía muy especial y eso se comunica. Por eso, es un gran actor", ha señalado. Una cualidad que, según ha explicado, también vio en Flo y que le llevó a apostar por él.