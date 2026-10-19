"Me lo pidió Mick Jagger": Pepe Navarro confiesa que Flo y él estuvieron a punto de ser teloneros de los Rolling Stones

El Hormiguero ha arrancado otra semana por todo lo alto con la visita de dos rostros muy conocidos de nuestro país. Florentino Fernández y Pepe Navarro se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de su nuevo proyecto profesional juntos.

Al inicio de la entrevista, Pepe Navarro nos ha hecho una confesión que nos ha dejado de piedra: Florentino Fernández y él estuvieron a punto de ser teloneros de la conocida banda de rock británica The Rolling Stones.

"Me lo pidió Mick Jagger cuando fui a entrevistar a los Rolling a Chicago", ha recalcado Pepe Navarro asegurando que, si no les hubiesen quitado el programa que presentaba en 1997, se hubiese cumplido la petición. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!