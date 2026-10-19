El Hormiguero
"Me lo pidió Mick Jagger": Pepe Navarro confiesa que Flo y él estuvieron a punto de ser teloneros de los Rolling Stones
Pepe Navarro ha contado cómo el vocalista de The Rolling Stones contactó con él cuando trabajaba con Flo en un exitoso programa.
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El Hormiguero ha arrancado otra semana por todo lo alto con la visita de dos rostros muy conocidos de nuestro país. Florentino Fernández y Pepe Navarro se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de su nuevo proyecto profesional juntos.
Al inicio de la entrevista, Pepe Navarro nos ha hecho una confesión que nos ha dejado de piedra: Florentino Fernández y él estuvieron a punto de ser teloneros de la conocida banda de rock británica The Rolling Stones.
"Me lo pidió Mick Jagger cuando fui a entrevistar a los Rolling a Chicago", ha recalcado Pepe Navarro asegurando que, si no les hubiesen quitado el programa que presentaba en 1997, se hubiese cumplido la petición. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba!
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