La rueda de prensa de Trancas y Barrancas a Mariano Rajoy: "Ir al Parlamento es como ir a la playa"

Las hormigas han aprovechado para mezclar humor y política en las preguntas al expresidente del Gobierno.

Mariano Rajoy

Julio Gil López
Publicado:

Mariano Rajoy ha respondido a las preguntas de las hormigas, quienes le han sometido a una rueda de prensa muy comprometedora. Mariano Rajoy ha acudido a El Hormiguero para presentar su nuevo libro y además disfrutar de la compañía de Pablo Motos y todo su equipo.

Trancas y Barrancas han aprovechado para preguntar al expresidente sobre varios temas comprometedores. "Esto es una mafia", ha contestado Rajoy al escuchar una broma de una de las hormigas sobre Leire Díez, el expresidente se ha sentido cómodo siguiendo el tono humorístico durante la rueda de prensa.

Al hilo de la actualidad política, Trancas le ha preguntado sobre la cuenta del TikTok del ministro Bolaños, "me interesa más lo que hace con el ministerio de justicia" ha aclarado Mariano Rajoy. También han incidido en las prácticas que realizaba el presidente en su tiempo libre para desestresarse, "hay que hacer cardio, un poco de fuerza, equilibrio y un poco de movilidad" ha añadido el invitado. Además, ha bromeado con el cambio de humor que produce hacer deporte.

En la última pregunta, Mariano Rajoy ha aclarado que lo "más urgente en España es gobernar". Tras realizar una lista de los problemas que el expresidente considera que hay en el país, ha recalcado la falta de "las buenas maneras" y alejarse de "la bronca continua".

Revive la rueda de prensa de las hormigas a Mariano Rajoy. ¡No te lo pierdas!

