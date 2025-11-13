Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido la entrevista completa a Mariano Rajoy en El Hormiguero

El expresidente del Gobierno ha estado en el programa para repasar la actualidad y presentar su último libro.

El Hormiguero ha recibido a Mariano Rajoy en una entrevista donde no han faltado las anécdotas, la reflexión y el repaso por la actualidad de España.

Lo primero que han hecho ha sido analizar los tres grandes fallos que el invitado ve con la política. "Los populismos necesitan un enemigo para legitimarse", ha dicho reflexionando sobre el Gobierno actual.

Mariano Rajoy y los tres problemas principales de España

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su visión sobre el juicio al fiscal general del Estado. Para Mariano, es un asunto "esperpéntico" y, tal y como ha asegurado, desea que se resuelva cuanto antes y que se respete el fallo del Tribunal Constitucional.

Además, también ha hablado sobre cuál ha sido el día que más sufrió como presidente de España. Según ha relatado, la aplicación del artículo 155 fue un momento complicado porque pensaba que tendría más apoyo.

Así ha sido la entrevista completa a Mariano Rajoy en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Mariano Rajoy en El Hormiguero

