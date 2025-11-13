Mariano Rajoy se moja en El Hormiguero con los líderes políticos: "Planearía un atraco con Pedro Sánchez"

La visita de Mariano Rajoy a El Hormiguero no solo dejó titulares políticos y la presentación de su nuevo libro, sino también uno de los momentos más divertidos de la noche gracias al juego que le propuso Pablo Motos.

El presentador planteó al expresidente una serie de preguntas originales en las que debía elegir entre distintas personalidades: Zapatero, Felipe González, Aznar, Pedro Sánchez, Feijóo, Abascal y el Rey emérito Juan Carlos I.

Cuando PabloMotos le preguntó a quién dejaría que le pusiera la cuerda si hiciera puenting, Rajoy respondió: “Creo que hay algunos a los que no les caigo especialmente simpático… No creo que haya gente tan mala que hiciera lo que ustedes están pensando. Bueno, al señor Felipe González.”

A la hora de decidir a quién no le dejaría las llaves de su casa, el exmandatario respondió sin dudar: “Al señor Sánchez.”

Más adelante, volvió a mencionar al presidente cuando Motos le preguntó con quién planearía un atraco: “Con el señor Sánchez. Y las llaves de casa no se las dejaría al señor Abascal.”

Rajoy también eligió a Zapatero para irse de fiesta: “aunque a lo mejor sería una fiesta triste”, a Feijóo para compartir piso, al Rey Juan Carlos para contarle sus problemas y a Aznar para ir a medias en un negocio.

El divertido juego, lleno de ironía y respuestas ingeniosas, mostró el lado más espontáneo y humorístico de Mariano Rajoy, que se ganó al público con su naturalidad y su característico sentido del humor.