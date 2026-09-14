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"A Marruecos hay que ponerle las cosas claras": Juan Vivas pide contundencia tras la invasión

El presidente de Ceuta Juan Vivas ha entrado a valorar el comportamiento de Marruecos durante toda la crisis migratoria y ha querido pedir una respuesta contundente por parte de España.

Juan Vivas en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

La crisis migratoria en Ceuta sigue vigente dos semanas después de la invasión a la frontera española y el presidente de la Ciudad Autónoma ha entrado a valorar la relación con el país vecino. "Hay que hablarle con claridad", ha explicado: "Es imposible que nos haga lo que nos ha hecho y al mismo tiempo vayamos a organizar un Mundial".

"A Marruecos hay que ponerle las cosas claras", ha continuado: "Se tiene que ser muy contundente, se tiene que ser muy claro y se tiene que contar con el respaldo de Europa". Unas palabras con las que criticaba directamente el papel de Marruecos en la situación vivida, acusándolo de haber jugado con "100 vidas".

"Si naufraga Ceuta, naufraga España", ha sentenciado el presidente, animando así a la defensa de la frontera.

En el vídeo de arriba, puedes ver sus declaraciones completas.

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