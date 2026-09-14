"Algo estaba ocurriendo": Juan Vivas revela cómo vivían las semanas previas a la invasión en Ceuta

Pablo Motos ha recibido al presidente de Ceuta en el plató de El Hormiguero y le ha querido preguntar por la actitud del Gobierno en los días anteriores al estallido de la crisis migratoria.

"No teníamos conocimiento", ha afirmado Juan Vivas sobre cómo era la situación previa a la invasión en Ceuta durante los pasados días 30 y 31 de agosto: "Si lo hubiéramos tenido, lo habríamos dicho". Sin embargo, lo que sí estaba viendo era cierto "calentamiento" en la frontera, dejando claro que "algo estaba ocurriendo".

Y es que en esa misma semana, las cifras de inmigrantes había aumentado considerablemente. Motivo por el que decidió ponerse en contacto con Moncloa y, tras la insistencia, el jefe de gabinete del Gobierno pidió que no se produjeran más llamadas de alerta. Todo ello antes de que sucediera lo que finalmente sucedió.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.

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