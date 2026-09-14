Juan Vivas califica de “decepcionante” la actuación de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria de Ceuta

La crisis humanitaria de Ceuta ha sido uno de los asuntos protagonistas de El Hormiguero con la llegada de Juan Vivas. El presidente ceutí ha conversado con Pablo Motos sobre la situación actual y los retos a los que se enfrenta la ciudad.

En este momento, el presentador ha querido saber en qué momento se dio cuenta de que "estaba solo" ante este problema. El invitado ha relatado cómo fueron las primeras comunicaciones y ha tildado de "decepcionante" la respuesta de Pedro Sánchez.

El político ha recordado cómo el presidente del Gobierno, tras unas demoledoras declaraciones en las que afirmaba que España había sido atacada, decidió irse de vacaciones dejando a su pueblo abandonado, según ha dicho el presidente.

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