Juanma Moreno, tras el error con el cribado de cáncer de mama en Andalucía: “Hemos reforzado el sistema”

El presidente de Andalucía asegura que ha cambiado el protocolo informativo y que han contratado a 700 profesionales nuevos tras lo que califica como un “lamentable error”.

Juanma Moreno, tras el error con el cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Hemos reforzado el sistema"

Marta García
Juanma Moreno se ha pronunciado sobre una de las mayores polémicas durante su legislatura: el error en el cribado de cáncer de mama a 2317 mujeres en Andalucía. Así ha comenzado explicándole a Motos que hubo un problema de información en el protocolo con las pruebas que no fueron concluyentes.

“Lo primero que hice fue pedir disculpas a todas esas mujeres”, ha afirmado. A su vez ha añadido que se les hicieron a todas ellas las pruebas pertinentes en 10 días y que “se asumieron responsabilidades”. Así, ha enumerado los cargos de la cúpula de Salud que dimitieron durante la crisis de gestión en la comunidad andaluza.

“Hemos redoblado todos los protocolos para que no vuelva a pasar”, ha acabado asegurando finalmente. Así mismo, ha insistido en que se ha cambiado el protocolo informativo y han contratado a 700 profesionales nuevos. Todo ello para que no vuelva a suceder lo que ha calificado como un “imperdonable error”.

Juanma Moreno, tras el error con el cribado de cáncer de mama en Andalucía: “Hemos reforzado el sistema”

El Presidente de la Junta de Andalucía ha recalcado las principales diferencias que nota en el comportamiento y la actitud del Presidente del Gobierno de cuando lo conoció a la actualidad.

El presidente de la Junta de Andalucía ha hablado sobre qué haría si no consiguiese una mayoría absoluta en las próximas elecciones.

