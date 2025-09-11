Esta noche, Yurena pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

La cantante Yurena se sienta esta noche con Pablo Motos en El Hormiguero para repasar su carrera y hablar de cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión. Siempre sorprendente y con una personalidad única, la artista promete una entrevista llena de momentos divertidos y anécdotas inolvidables.

Convertida en un icono de la cultura popular, Yurena ha sabido reinventarse y mantenerse en la memoria del público gracias a su autenticidad y a un estilo que no deja indiferente a nadie.

Sobre ella:

Yurena es una cantante y personaje televisivo español que alcanzó la popularidad en los años 2000 gracias a su estilo rompedor y su presencia mediática. A lo largo de los años ha sabido mantenerse en la escena con una carrera marcada por la originalidad, la constancia y la fidelidad de sus seguidores. Su figura, siempre ligada al entretenimiento y a la música, la ha consolidado como un rostro inconfundible dentro del panorama artístico nacional.