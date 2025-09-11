A las 21:45 horas
Esta noche, Yurena pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero
La artista televisiva debutará en el programa en una noche que promete emociones fuertes.
La cantante Yurena se sienta esta noche con Pablo Motos en El Hormiguero para repasar su carrera y hablar de cómo ha vivido su trayectoria en la música y en la televisión. Siempre sorprendente y con una personalidad única, la artista promete una entrevista llena de momentos divertidos y anécdotas inolvidables.
Convertida en un icono de la cultura popular, Yurena ha sabido reinventarse y mantenerse en la memoria del público gracias a su autenticidad y a un estilo que no deja indiferente a nadie.
Sobre ella:
Yurena es una cantante y personaje televisivo español que alcanzó la popularidad en los años 2000 gracias a su estilo rompedor y su presencia mediática. A lo largo de los años ha sabido mantenerse en la escena con una carrera marcada por la originalidad, la constancia y la fidelidad de sus seguidores. Su figura, siempre ligada al entretenimiento y a la música, la ha consolidado como un rostro inconfundible dentro del panorama artístico nacional.
