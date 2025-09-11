Juan Fernández-Miranda, sobre Yolanda Díaz tras el fracaso a la reducción de jornada: "Mejor una retirada a tiempo"

"¿Se les ha roto el amor?", expresaba la presentadora de Espejo Público Susanna Griso a propósito del tenso cara a cara que protagonizaron Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, con Míriam Nogueras, diputada y portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso.

La ministra, de Sumar, apelaba a la lucha de clases y reprochaba a Nogueras su postura, que situaba del lado del capital y contraria a los trabajadores. La política de Junts acusaba de mentir a Díaz, a quien recordaba los datos que arrojan las últimas encuestas de intención de voto a su formación, según la catalana, avocada a una "posición residual".

El periodista Juan Fernández-Miranda subrayaba que Yolanda Díaz aseguraba mantener conversaciones fluidas con Carles Puigdemont hasta hace poco tiempo: "Que había trato directo y que había expectativas".

Fernández-Miranda, adjunto al director del medio digital 'El Confidencial', mencionaba que dentro del Gobierno eran plenamente conscientes del más que probable revés del Congreso a la reducción de la jornada laboral. Incluso que habrían preferido dar marcha atrás con el intento de sacar adelante la medida, para aprobarla más adelante, tras más negociaciones con los actores implicados: "En Moncloa hace una semana dan por hecho que iba a perder. Lo daban por hecho claramente".

"Por eso le animaban a retirase a tiempo. Mejor una retirada a tiempo que una derrota", quería decir el periodista, que además ponía de manifiesto los movimientos de la vicepresidenta segunda hasta el último momento: "No sólo apeló a Junts hasta el final. Llamó al PP a pesar de ponerlo a parir en tribuna".

