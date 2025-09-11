Antena 3 LogoAntena3
Desde coreografías, hasta un solo de guitarra: los coaches de La Voz enfrentan sus conocimientos musicales

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra no han ahorrado recursos para ganar el concurso promovido por Trancas y Barrancas.

De coreografías a solo de guitarra: los coaches de La Voz lo dan todo en ‘Sígueme el rollo’

Luiza Cauduro
Publicado:

Los coaches de La Voz han venido al Hormiguero hablar de la próxima temporada del programa y, cómo era de esperar, han tenido que enseñar sus talentos artísticos al público.

Divididos en dos equipos, Malú junto a Pablo López y Mika con Sebastián Yatra se han enfrentado en el ‘Sígueme el rollo’. La competición consiste en adivinar la canción cantada por las hormigas, pero Trancas y Barrancas han añadido un criterio extra de puntuación: la actitud.

Naturalmente, los artistas no han decepcionado y han ofrecido un espectáculo al plató. Al final, ha tocado a Pablo Motos decidir el equipo ganador... ¡no te lo pierdas!

