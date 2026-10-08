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El Hormiguero recibirá a Maluma, María del Monte, Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz y Vicente Vallés

Pablo Motos ha revelado quiénes serán los protagonistas de los próximos programas.

El Hormiguero recibirá a Maluma, María del Monte, Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz y Vicente Vallés

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El Hormiguero no levanta el pie del acelerador y la próxima semana tendrá el placer de contar con las visitas de Maluma, María del Monte, Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz y Vicente Vallés.

Lunes: Maluma

Arrancamos la semana con la presencia del cantante Maluma. El artista nos hablará del éxito de Agua, la canción con sabor a merengue y ritmo tropical, con la que ha vuelto a colaborar con su compatriota, Shakira. Las dos estrellas colombianas van a compartir escenario el día anterior, en uno de los conciertos que la cantante está ofreciendo en Madrid durante este mes.

Maluma en El Hormiguero
Maluma en El Hormiguero | antena3.com

Martes: María del Monte

Viene a vernos la cantante sevillana María del Monte y lo hace para presentarnos Si el corazón se equivoca, se le perdona, el libro de sus memorias ya disponible. En esta obra la artista habla de sus aprendizajes, errores y aciertos que han formado parte de su intensa vida y larga trayectoria profesional.

María del Monte en El Hormiguero
María del Monte en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Nos visita una de nuestras parejas favoritas, la formada por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Nos van a hablar de cómo fue el debut de la presentadora como DJ en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza. Pedroche, además, acaba de reincorporarse a Zapeando.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Vicente Vallés

Recibimos al periodista Vicente Vallés que acaba de estrenar en Onda Cero Podcast la serie documental Espías: clave secreta. En ella narra con pulso y ritmo de thriller las historias de topos, traiciones y operaciones secretas que marcaron el siglo XX. Con Vallés, director y presentador del informativo diario más visto de la noche, charlaremos además de la intensa actualidad informativa que nos rodea.

Vicente Vallés en El Hormiguero
Vicente Vallés en El Hormiguero | antena3.com
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