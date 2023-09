¡Irreconocible! Así se ve Sonsoles Ónega sin flequillo

Sonsoles Ónega ha visitado El Hormiguero para hablar de la nueva temporada de su programa, Y ahora Sonsoles, que se emite de lunes a viernes por la tarde en Antena 3. Ella y Pablo Motos han hablado de la presión que supone para ellos estar condicionados por la audiencia y nos han enseñado cómo es un minuto a minuto.

Durante la entrevista, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle por su seña de identidad: su flequillo. "Si tú te lo quitas, ¿la gente te reconoce?", le ha preguntado. La periodista ha tenido clara la respuesta: ¡No! Para demostrárnoslo, Sonsoles se ha apartado el pelo de la cara y nos ha enseñado cómo se ve sin su flequillo.

"Me da miedo. Es inseguridad", ha confesado la periodista al verse así. Pablo Motos la ha piropeado y le ha dicho que se ve guapísima con o sin flequillo. ¡Ella está tan acostumbrada a su look que no se plantea cambiarlo!

Para ligar, Sonsoles ha reconocido que si va sin flequillo no se siente segura, así que si el precio a pagar en una cita es que la reconozcan, no le importa. ¡Dale play al vídeo y descubre cómo se ve la periodista con la cara al descubierto!