Hoy, El Hormiguero tendrá el placer de recibir a Omar Montes

El Hormiguero recibe esta noche a Omar Montes, uno de los artistas más populares del panorama urbano en España. El cantante visita el programa para hablar de su música, sus nuevos proyectos y el momento que atraviesa dentro de la industria.

Durante la entrevista, Montes compartirá cómo vive su éxito, su evolución artística y algunas anécdotas de su carrera, siempre con su estilo cercano y desenfadado. Una charla que promete humor, espontaneidad y la energía que lo ha convertido en uno de los nombres más reconocibles del género.

Sobre él

Omar Montes es cantante y compositor, y uno de los referentes de la música urbana en España. Con múltiples éxitos y una gran presencia en plataformas digitales, ha logrado conectar con el público gracias a su estilo propio y su personalidad. Su crecimiento en los últimos años lo ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del panorama actual.