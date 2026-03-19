Los finalistas de El Desafío, entre los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero está preparado para asomar una semana más de lo más emocionante en la que contará con la visita de Omar Montes, Carmen Maura, Javier Cámara, Alexandra Jiménez y los finalistas de El Desafío.

Lunes: Omar Montes

Arrancamos la semana con la visita de Omar Montes. El cantante nos va a presentar el remix del tema Ayer la vi, uno de los éxitos más icónicos del dj y productor español Juan Magán. Con Montes hablaremos también sobre su exitosa faceta empresarial.

Martes: Carmen Maura

Nos visita una de las mejores intérpretes de nuestro país, la actriz Carmen Maura. Lo hace a punto de estrenar Calle Málaga, la nueva película que protagoniza y que llega a los cines el próximo 1 de abril. En la cinta Maura se mete en la piel de una española afincada en Tánger, cuya vida da un vuelco cuando su hija le comunica que necesita vender el piso en el que siempre ha vivido.

Miércoles: Javier Cámara y Alexandra Jiménez

Vienen los actores Javier Cámara y Alexandra Jiménez para presentarnos su nueva película, titulada 53 Domingos, que se estrena en Netflix el próximo 27 de marzo. Dirigida por Cesc Gay, asistimos a una educada reunión familiar que terminará en una pelea inesperada y divertida que se saldrá de control.

Jueves: Finalistas de El Desafío

Recibiremos a los cuatro finalistas de El Desafío, el exitoso programa de retos de Antena 3, en la víspera de la gran final de su sexta edición. Su identidad la conoceremos el viernes 20 de marzo.