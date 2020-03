De fiesta... ¡con Usain Bolt!: Ana Peleteiro narra en 'El Hormiguero 3.0' cómo conoció a su ídolo

Ana Peleteiro, campeona de España y de Europa de triple salto, ha sorprendido que ha cambiado de ídolo tras conocer a Usain Bolt... ¡y que ahora es Will Smith! No obstante, le ha aclarado que no se debe a que viviera una decepción sino todo lo contrario, a la cercanía con la que pudo tratar al plusmarquista hasta el punto de tratarle casi como a un colega. "Fue la leche esa noche", ha recordado, porque le conoció en una fiesta. ¡Y ha dado todos los detalles!