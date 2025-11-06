Antena 3 LogoAntena3
Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

El presentador ha dado la exclusiva sobre quiénes serán los siguientes famosos a los que tendrá el placer de entrevistar.

Los próximos invitados de El Hormiguero serán Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy

Antes de terminar la semana, Pablo Motos ha desvelado que tendrá el placer de entrevistar a Andy, Marc Márquez, Pablo Alborán y Mariano Rajoy durante los próximos programas.

Lunes: Andy

Empezamos la semana con la visita de Andy, ex componente del dúo Andy y Lucas, que viene para inaugurar su nueva etapa en solitario con su nuevo single, titulado Marioneta, que ve la luz ese mismo día. El artista además nos va a hablar sin tapujos de la etapa profesional que acaba de cerrar.

Andy en El Hormiguero
Andy en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Marc Márquez

Viene a vernos un buen amigo, el campeón del mundo de Moto GP 2025 Marc Márquez. El piloto, que acumula nueve coronas mundiales a lo largo de su carrera, logró su séptimo título mundial en la categoría reina a falta de cinco carreras para finalizar la temporada. Con Marc charlaremos de cómo se recupera de su lesión tras la caída que sufrió en Indonesia una vez conseguido el título mundial y que le ha obligado a dar por concluida la temporada para recuperarse plenamente.

Marc Márquez en El Hormiguero
Marc Márquez en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Pablo Alborán

Viene uno de los artistas más queridos de nuestro país, el malagueño Pablo Alborán. Lo hace para presentarnos KM0 su nuevo disco, que está disponible desde el 7 de noviembre, y de su Global Tour KM0 2026. Con Alborán hablaremos también de su nueva faceta como actor en la serie Respira.

Pablo Alborán en El Hormiguero
Pablo Alborán en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Mariano Rajoy

Cerramos la semana con la presencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy con motivo de la publicación de El arte de gobernar. Secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política, que ya está disponible a la venta. En sus páginas Rajoy comparte los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder.

Mariano Rajoy en El Hormiguero
Mariano Rajoy en El Hormiguero | antena3.com
