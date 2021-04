"¡No se lo digáis a nadie!", María Galiana destapa un gran truco para la nueva generación de actores

Trancas y Barrancas han retado en 'El Hormiguero 3.0' a María Galiana a un curioso test que han llamado 'Los valiosos consejos de María Galiana para jóvenes actores'.

La actriz se ha sincerado por completo durante la sección para revelar sus mejores trucos durante la interpretación de su papel en series o teatro.

Además, nos ha enternecido con una bonita confesión sobre el amor hacia su marido: "No me he enamorado de nadie nunca, más que de él".

¡Revívelo al completo en el vídeo!

Además, durante la entrevista, Pablo Motos no recordaba haber invitado a ningún profesor en 'El Hormiguero 3.0' y ha aprovechado la visita de María Galiana para resolver una duda: "¿Los profesores, a veces, sí le tenéis manía a un alumno o siempre se lo inventa el alumno?".