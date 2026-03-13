Antonia tiene 69 años y lleva 11.000 euros gastados en el carnet de conducir: "Lo llevo intentando 20 años"

Sacarse el carnet de conducir puede convertirse en una auténtica odisea para muchos. En el caso de Antonia, le ha costado 11.000 euros, 20 años... y aún no ha conseguido aprobar.

Antonia calcula que a sus 69 años se ha presentado al examen unas 10 veces, entre Barcelona y Murcia. "Mira que tengo ganas de sacármelo, pero no hay manera...", nos cuenta.

El miedo a volver a suspender o la dificultad para manejar las marchas son los principales obstáculos que se encuentra a la hora de subirse al coche. ¿Logrará Antonia cerrar esta etapa y sacarse el carnet pronto?