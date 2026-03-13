Nos lo cuenta
Antonia tiene 69 años y lleva 11.000 euros gastados en el carnet de conducir: "Lo llevo intentando 20 años"
Se ha presentado unas diez veces al carnet de conducir, en diferentes comunidades y a lo largo de 20 años. Un largo camino que aún no ha logrado terminar.
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Sacarse el carnet de conducir puede convertirse en una auténtica odisea para muchos. En el caso de Antonia, le ha costado 11.000 euros, 20 años... y aún no ha conseguido aprobar.
Antonia calcula que a sus 69 años se ha presentado al examen unas 10 veces, entre Barcelona y Murcia. "Mira que tengo ganas de sacármelo, pero no hay manera...", nos cuenta.
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El miedo a volver a suspender o la dificultad para manejar las marchas son los principales obstáculos que se encuentra a la hora de subirse al coche. ¿Logrará Antonia cerrar esta etapa y sacarse el carnet pronto?
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