CON JULIA OTERO

Trancas y Barrancas se han convertido en periodistas de investigación con su sección '¿Lo has hecho o no lo has hecho?' para saber más sobre Julia Otero. Por ejemplo, ¿ha montado alguna vez en avión privado? Y la pregunta más comprometida: ¿Ha montado alguna vez en caballo desnuda? Como avanzan las hormigas: "La respuesta te sorprenderá".