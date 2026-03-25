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¿Ha hackeado Esperansa Grasia a Pablo Motos? La cómica sorprende con sus conocimientos informáticos en El Hormiguero

La colaboradora del programa ha conseguido colocar una imagen del presentador modificada en cualquier web de su ordenador.

¿Ha hackeado Esperansa Grasia a Pablo Motos? La cómica sorprende con sus conocimientos informáticos en El Hormiguero

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Patri Bea
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Esperansa Grasia ha vuelto a sorprendernos con su sección en El Hormiguero. La colaboradora ha aprovechado la visita de Alexandra Jiménes y Javier Cámara para enseñarnos nuevos trucos que nos facilitarán mucho la vida.

La cómica nos ha explicado cómo transformar unas chanclas de verano en unas cómodas zapatillas de invierno para evitar comprar unas nuevas o para darle una segunda vida al calzado estrella del verano. ¡Se hacen en un minuto!

Esperansa también nos ha enseñado a hacer una broma viral siguiendo una serie de pasos en el ordenador. Una vez completados, conseguiréis que la imagen que escojáis se pueda ver en cualquier web. ¡Menuda ha liado con una fotografía de Pablo Motos! ¡Descubre todos los cinco trucos de hoy dándole al play al vídeo de arriba!

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