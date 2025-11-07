Antena 3 LogoAntena3
Trancas y Barrancas someten a Juan del Val a un test de mucho compromiso

Las hormigas han bombardeado con varias preguntas para buscarle las cosquillas al escritor

Trancas y Barrancas someten al Premio Planeta 2025 a un test de mucho compromiso

Julio Gil López
Publicado:

La sección de Trancas y Barrancas han sometido a un test exhaustivo a Juandel Val, en el que le han hecho preguntas desde su excitación durante las escenas de sexo hasta si alguna vez el escritor ha llevado ropa interior femenina.

El polémico invitado es conocido por no tener pelos en la lengua, durante las preguntas de Las Hormigas se ha mantenido en su línea y ha contestado a las variopintas cuestiones de Trancas y Barrancas.

Las preguntas han sido de toda índole, Juan del Val se ha mostrado muy predispuesto a la sinceridad y no se ha arrugado a responder sobre su encuentro con la Reina Letizia, entre otras preguntas. "He estado tres veces con la reina y le di mi novela 'Candela'" ha contado el Premio Planeta 2025.

