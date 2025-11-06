Antena 3 LogoAntena3
Así ha sido la entrevista completa a Juan del Val en El Hormiguero

El reciente ganador del Premio Planeta ha estado en el plató para pasarlo en grande y desvelar qué sintió.

El Hormiguero ha recibido a Juan del Val en una charla tan entretenida como afilada. Con su estilo inconfundible, el autor ha regalado titulares, risas y pensamientos que han dado mucho que comentar.

Lo primero sobre lo que le ha preguntado Pablo Motos, como no podía ser de otra manera, ha sido sobre el Premio Planeta. El presentador ha querido saber qué sintió cuando le galardonaron con el premio literario más importante que existe y él ha asegurado que le costó creerlo.

Juan del Val desvela qué sintió al recibir el Premio Planeta: "Siempre piensas que no te puede pasar a ti"

Tras esto, Juan ha reflexionado sobre su infancia. El invitado ha asegurado que no fue una tapa fácil y que, no haber sido un estudiante modélico le llegó a hacer sentirse un fracasado.

Además, también ha habido tiempo de responder a las críticas surgidas a raíz de su premio. Él ha dicho que no es fácil quitarle la felicidad, pero sí que le terminó afectando cuando vio que sí que le habían arrebatado la alegría a su gente más querida.

