"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

El escritor ha respondido a sus 'haters' y ha asegurado que no deja que las críticas le afecten demasiado.

"Mi alegría es muy difícil quitármela": Juan del Val responde a las críticas por su Premio Planeta

La visita de Juan del Val a El Hormiguero ha estado marcada por la ironía y la honestidad. Entre risas y confesiones, el autor ha mostrado una vez más su visión directa y sin filtros de la vida.

Pablo Motos ha querido saber cómo ha llevado el invitado la oleada de 'hate' que ha vivido a raíz de la consecución del Premio Planeta. El escritor ha asegurado que no es fácil quitarle la alegría, pero sí que le afectó cuando sí le robaron la felicidad a su gente cercana.

Pese a ser previsor y contemplar la posibilidad de que estas críticas podían suceder, terminaron provocando que se le quitasen las ganas incluso de salir a la calle. ¡No te lo pierdas!

Programas

La cantante ha terminado esta visita al concurso dejando el espectacular regalo de su voz a capela y en pleno directo.

