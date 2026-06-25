Surrealista
Los inicios de Toñi Moreno en televisión a sus 14 años por la "angustia" de sacar a su familia adelante
La presentadora ha contado cómo comenzó a ganarse la vida en la televisión cuando todavía era una adolescente.
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Toñi Moreno ha debutado en El Hormiguero en la que ha sido su primera visita al programa. La presentadora ha protagonizado una entrevista cercana y sincera en la que ha repasado algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional.
En esta ocasión, Pablo Motos se ha interesado en conocer cómo fueron sus inicios en televisión. La invitada ha contado que empezó a los 14 años por la angustia de sacar a su familia adelante ya que, tal y como ha dicho, eran "de bajos recursos".
Toñi ha revelado cómo consiguió abrirse un hueco como presentadora en la televisión de Andalucía cobrando 1 millón de pesetas antes incluso de cumplir la mayoría de edad. ¡Imperdible!
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