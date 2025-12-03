En El Hormiguero
Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!
El cineasta y el actor han intentado hacerlo lo mejor posible pero, por más que han cambiado posiciones con Pablo Motos y Marron, el mensaje se ha ido complicando por el camino.
Con mucho espíritu navideño y aún más risas, Santiago Segura y Ernesto Sevilla han presentado en El Hormiguero la película La Navidad en sus manos 2. Haciendo gala de su habitual sentido del humor, los dos han contado a Pablo Motos cómo ha sido reencontrarse en este proyecto, además de anécdotas del rodaje.
Tras la entrevista, el cineasta y el actor han jugado al divertidísimo teléfono escacharrado rumano. Aprovechando que el equipo de El Hormiguero cuenta con dos compañeros rumanos, Cosmin y Rober, han puesto a prueba a los invitados. Pablo y Marron se han sumado a este juego.
Los cuatro lo han intentado de todas las formas posibles, pero ni una sola vez han conseguido que el mensaje inicial sea comprensible al final en rumano. ¡Descubre este divertido momento en el vídeo!
