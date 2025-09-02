Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Pilar Vidal defiende al hijo de Andrés Pajares tras las críticas a su físico: "Detrás de estos cambios radicales igual hay otros problemas"

Andrés Burguera, el hijo de Andrés Pajares, ha sorprendido tras reaparecer en unas fotografías visiblemente cambiado. Para muchos, su nuevo look choca de frente con el 'sex symbol' que fue en la década de los 2000.

Andrés Burguera

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Andrés Burguera, el hijo de Andrés Pajares fue un auténtico incono de la belleza y la sensualidad durante varios años. Sin embargo, desapareció repentinamente del foco mediático y hoy volvemos a verle gracias a las fotografías del paparazzi Raúl García.

En ellas, se puede ver a Andrés Burguera caminando por El Retiro, con un look informal y muy cambiado. "Me dio la sensación de que estaba hinchado", señala Raúl García. Según nos cuenta, le llamó la atención por la ropa que llevaba y por su físico, pero al principio ni siquiera reconoció que era el hijo de Pajares.

Burguera se ha enfrentado a numerosas críticas a raíz de estas fotografías, algo ante lo que Pilar Vidal no ha dudado en pronunciarse. "Detrás de esos cambios tan radicales igual hay otros problemas", advierte nuestra colaboradora.

Pilar Vidal ha pedido respeto ante cualquier tipo de cuerpo. "Hay que ir con cuidado, porque hay casos que pueden llevar detrás algún tipo de trastorno o enfermedad", señala. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adolescentes e IA

“Es mi nuevo mejor amigo”: cada vez más jóvenes usan la IA como confidente o psicólogo

Ana Dávila, consejera de Educación y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid

Ana Dávila denuncia dejadez tras la violación de una menor en Hortaleza: "Llevamos dos años pidiendo al Gobierno que actúe"

Alcalde de Valtierra

"Un señorito de esos nos cuesta miles de euros": el alcalde de Valtierra, tras sus polémicas palabras hacia los inmigrantes

Andrés Burguera
Famosos

Pilar Vidal defiende al hijo de Andrés Pajares tras las críticas a su físico: "Detrás de estos cambios radicales igual hay otros problemas"

Bertín Osborne en El Hormiguero
Lo más visto

El Hormiguero arrasa en audiencias con su mejor arranque histórico con un 21,1% de cuota

El vaticinio de Susana Díaz sobre la fecha de las elecciones generales
Elecciones

El vaticinio de Susana Díaz sobre la fecha de las próximas elecciones generales: "Entre diciembre y primavera"

Con unos presupuestos pendientes de aprobar, Díaz cree que "nadie se va a atar" a dar el sí cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Carlos Alsina
Al Otro Lado

Carlos Alsina, sobre las últimas contradicciones de Pedro Sánchez: "Si mañana le hacen otra entrevista, igual dice lo contrario"

La entrevista que ha concedido el presidente del Gobierno a RTVE el pasado lunes no ha dejado a nadie indiferente. Pedro Sánchez cargó contra algunas decisiones judiciales, manifestó su intención de aprobar los Presupuestos Generales del Estado al mismo tiempo que la de seguir gobernando si no lo consigue.

Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."

Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."

Mika como coach de La Voz

Mika define a sus compañeros en su debut como coach de La Voz: “Yatra es un seductor competitivo y Malú, emocionante”

Joaquín Manso, director de 'El Mundo'

Joaquín Manso anuncia un nuevo informe "inminente" de la UCO: "Afecta a la situación irregular de Ábalos"

Publicidad