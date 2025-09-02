Famosos
Pilar Vidal defiende al hijo de Andrés Pajares tras las críticas a su físico: "Detrás de estos cambios radicales igual hay otros problemas"
Andrés Burguera, el hijo de Andrés Pajares, ha sorprendido tras reaparecer en unas fotografías visiblemente cambiado. Para muchos, su nuevo look choca de frente con el 'sex symbol' que fue en la década de los 2000.
Publicidad
Andrés Burguera, el hijo de Andrés Pajares fue un auténtico incono de la belleza y la sensualidad durante varios años. Sin embargo, desapareció repentinamente del foco mediático y hoy volvemos a verle gracias a las fotografías del paparazzi Raúl García.
En ellas, se puede ver a Andrés Burguera caminando por El Retiro, con un look informal y muy cambiado. "Me dio la sensación de que estaba hinchado", señala Raúl García. Según nos cuenta, le llamó la atención por la ropa que llevaba y por su físico, pero al principio ni siquiera reconoció que era el hijo de Pajares.
Burguera se ha enfrentado a numerosas críticas a raíz de estas fotografías, algo ante lo que Pilar Vidal no ha dudado en pronunciarse. "Detrás de esos cambios tan radicales igual hay otros problemas", advierte nuestra colaboradora.
Más Noticias
- Ramón Arcusa, emocionado al hablar de Manolo de la Calva: "Nuestros éxitos siempre superaron a todo lo demás"
- La emotiva disculpa de Rosa a su marido tras caer en una estafa del amor: "Nunca se fue de mi lado a pesar de todo"
- Paquita tuvo que ser rescatada tras desorientarse al ir a la compra: "Fueron 12 horas hasta que vino el helicóptero"
Pilar Vidal ha pedido respeto ante cualquier tipo de cuerpo. "Hay que ir con cuidado, porque hay casos que pueden llevar detrás algún tipo de trastorno o enfermedad", señala. ¡Dale al play para escuchar sus palabras!
Publicidad