¿Guillermo Francella cenó con Woody Allen? El actor nos hace dudar con su 'historia engañosa'

El Hormiguero ha comenzado semana y mes por todo lo alto con la visita de dos grandes del cine. Guillermo Francella y Javier Veiga ha visitado el programa para hablar de su nueva película, Playa de Lobos, que se estrena este fin de semana en cines.

Después de contarnos algunas anécdotas de rodaje, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a los dos actores a uno de sus clásicos: historias engañosas. ¿Quién sabrá mentir mejor?

Pablo Motos ha sido el primero en contar una historia relacionada con conocidos Futbolistas de la Selección Española de Fútbol. A Javier Veiga le ha extrañado que el presentador no conociese bien a Sergio Ramos al haber trabajado con Pilar Rubio y por eso pensaba que mentía... ¡pero Pablo decía la verdad!

Cuando llegó el turno de Guillermo Francella, el actor recordó un día que coincidió en el mismo lugar con Woody Allen. ¿Habrá contado también la verdad? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!