Disfruta de la entrevista completa a El Xokas en El Hormiguero

La presencia de ElXokas en El Hormiguero ha generado expectación y mucho interés. El creador de contenido ha compartido experiencias y puntos de vista que no han dejado indiferente a la audiencia.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre el peor momento que ha vivido como streamer. El invitado ha contado que, durante un directo, salió de casa para recoger la cena y cerró sin coger las llaves.

También ha habido tiempo para sacar su lado más crítico durante la entrevista. Xokas ha cargado contra la presión fiscal que sufren los autónomos en España. "Aquí te ahogan, te dejan seco", ha dicho el creador de contenido.

Además, Pablo Motos también le ha preguntado sobre las críticas que recibe por ser "experto en todo". El streamer ha afirmado que es "un mar de conocimiento de un centímetro de profundidad" y que prefiere saber un poco de todo que no tener nada.