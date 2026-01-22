Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

La crítica de El Xokas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

El streamer se ha mojado y ha dado su punto de vista sobre el trato impositivo que reciben los autónomos en España.

La crítica de El Xocas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

Publicidad

El Xokas ha llegado a El Hormiguero para compartir su forma directa y sin filtros de ver la vida y las redes sociales. El creador de contenido ha protagonizado una charla marcada por la sinceridad, el humor y la espontaneidad.

El streamer es conocido por hablar sin pelos en la lengua sobre temas políticos y Pablo Motos le ha preguntado por su punto de vista sobre el trato fiscal que tienen los autónomos en España. "Yo creo que una persona que se dedica a emprender tiene que tener beneficios del Estado", ha dicho.

El Xokas ha asegurado que el tipo impositivo para los creadores de empleo es excesivo y ha dado su punto de vista sobre irse a vivir a Andorra como han hecho otros muchos creadores de contenido. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

criticas

El Xokas responde a sus críticos en El Hormiguero: “Prefiero saber un poco de todo a no tener nada”

La crítica de El Xocas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

La crítica de El Xokas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero

Manu, a por una remontada heroica: los 22 aciertos de Rosa en un Rosco contrarreloj
El Rosco | 22 de enero

Manu, a por una remontada heroica: los 22 aciertos de Rosa en un Rosco contrarreloj

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”
Mejores momentos | 22 de enero

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita
Mejores momentos | 22 de enero

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita

El reportero ha culminado su revolución en el programa logrando que los dos concursantes vencieran su timidez en La Pista.

El homenaje de Jordi Évole a Robe Iniesta en Pasapalabra con una camiseta “muy especial”
Mejores momentos | 22 de enero

El homenaje de Jordi Évole a Robe Iniesta en Pasapalabra con una camiseta “muy especial”

El comunicador ha lucido chándal por tercer programa, pero esta vez ha enseñado la camiseta que llevaba debajo como guiño al fallecido cantante.

Rosa alucina con el peinado de Torito y Manu confiesa: “He estado a puntito de hacerme el mismo”

Rosa alucina con el peinado de Torito y Manu confiesa: “He estado a puntito de hacerme el mismo”

Julio Iglesias

¿Puede Julio Iglesias publicar las conversaciones con sus exempleadas?: "Si recibió esos mensajes, es el dueño"

Massiel

Massiel, antigua empleada del hogar de Julio Iglesias: "No era normal mandarse WhatsApps con el señor"

Publicidad