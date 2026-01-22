La crítica de El Xokas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

El Xokas ha llegado a El Hormiguero para compartir su forma directa y sin filtros de ver la vida y las redes sociales. El creador de contenido ha protagonizado una charla marcada por la sinceridad, el humor y la espontaneidad.

El streamer es conocido por hablar sin pelos en la lengua sobre temas políticos y Pablo Motos le ha preguntado por su punto de vista sobre el trato fiscal que tienen los autónomos en España. "Yo creo que una persona que se dedica a emprender tiene que tener beneficios del Estado", ha dicho.

El Xokas ha asegurado que el tipo impositivo para los creadores de empleo es excesivo y ha dado su punto de vista sobre irse a vivir a Andorra como han hecho otros muchos creadores de contenido. ¡No te lo pierdas!