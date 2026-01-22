El Xokas responde a sus críticos en El Hormiguero: “Prefiero saber un poco de todo a no tener nada”

La visita de El Xokas a El Hormiguero dejó reflexiones más allá de las anécdotas y el humor. El creador de contenido aprovechó su entrevista con Pablo Motos para responder a una de las críticas más habituales que recibe en redes sociales: dar su opinión sobre muchos temas distintos.

Lejos de esquivar el debate, El Xokas fue claro y directo: “Soy un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad. Prefiero tener eso a no tener nada”, afirmó sin complejos.

El streamer defendió su curiosidad constante y su interés por informarse sobre múltiples ámbitos, aunque no sea un experto en todos ellos. “La gente que critica eso es gente que no lee y no estudia”, añadió con contundencia.

Además, aseguró que no le molesta que ese comentario se utilice de forma peyorativa: “Si lo dicen de manera peyorativa, bienvenido sea”, sentenció, dejando claro que no piensa cambiar su forma de ser ni de expresarse.

Con esta reflexión, El Xokas reivindicó el valor de la curiosidad, el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico, mostrando una vez más su faceta más reflexiva y sincera ante el gran público de El Hormiguero.