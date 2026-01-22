Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

El Xokas responde a sus críticos en El Hormiguero: “Prefiero saber un poco de todo a no tener nada”

El Xokas habla en el programa de Pablo Motos sobre las críticas que recibe y reivindica su forma de entender el conocimiento.

criticas

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de El Xokas a El Hormiguero dejó reflexiones más allá de las anécdotas y el humor. El creador de contenido aprovechó su entrevista con Pablo Motos para responder a una de las críticas más habituales que recibe en redes sociales: dar su opinión sobre muchos temas distintos.

Lejos de esquivar el debate, El Xokas fue claro y directo: “Soy un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad. Prefiero tener eso a no tener nada”, afirmó sin complejos.

El streamer defendió su curiosidad constante y su interés por informarse sobre múltiples ámbitos, aunque no sea un experto en todos ellos. “La gente que critica eso es gente que no lee y no estudia”, añadió con contundencia.

Además, aseguró que no le molesta que ese comentario se utilice de forma peyorativa: “Si lo dicen de manera peyorativa, bienvenido sea”, sentenció, dejando claro que no piensa cambiar su forma de ser ni de expresarse.

Con esta reflexión, El Xokas reivindicó el valor de la curiosidad, el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico, mostrando una vez más su faceta más reflexiva y sincera ante el gran público de El Hormiguero.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

criticas

El Xokas responde a sus críticos en El Hormiguero: “Prefiero saber un poco de todo a no tener nada”

La crítica de El Xocas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

La crítica de El Xokas a la política fiscal española: "Aquí te ahogan, te dejan seco"

Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero

Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García serán los próximos invitados de El Hormiguero

Manu, a por una remontada heroica: los 22 aciertos de Rosa en un Rosco contrarreloj
El Rosco | 22 de enero

Manu, a por una remontada heroica: los 22 aciertos de Rosa en un Rosco contrarreloj

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”
Mejores momentos | 22 de enero

El broche de Manu con su poema de despedida para los invitados: “Os quiere ‘Torito’ el mundo”

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita
Mejores momentos | 22 de enero

Manu y Rosa bailando juntos en Pasapalabra: Torito consigue una imagen insólita

El reportero ha culminado su revolución en el programa logrando que los dos concursantes vencieran su timidez en La Pista.

El homenaje de Jordi Évole a Robe Iniesta en Pasapalabra con una camiseta “muy especial”
Mejores momentos | 22 de enero

El homenaje de Jordi Évole a Robe Iniesta en Pasapalabra con una camiseta “muy especial”

El comunicador ha lucido chándal por tercer programa, pero esta vez ha enseñado la camiseta que llevaba debajo como guiño al fallecido cantante.

Rosa alucina con el peinado de Torito y Manu confiesa: “He estado a puntito de hacerme el mismo”

Rosa alucina con el peinado de Torito y Manu confiesa: “He estado a puntito de hacerme el mismo”

Julio Iglesias

¿Puede Julio Iglesias publicar las conversaciones con sus exempleadas?: "Si recibió esos mensajes, es el dueño"

Massiel

Massiel, antigua empleada del hogar de Julio Iglesias: "No era normal mandarse WhatsApps con el señor"

Publicidad