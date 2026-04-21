Esta noche, Simone Biles estará por primera vez en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a Simone Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. La deportista estadounidense visita el programa en un momento muy destacado de su carrera, marcada por sus éxitos y su impacto dentro y fuera del deporte.

Durante la entrevista, Biles hablará de su trayectoria, de los retos que ha superado a lo largo de los años y de cómo ha logrado mantenerse en la élite de la gimnasia mundial. También compartirá su visión sobre la presión en el deporte de alto nivel y su papel como referente para nuevas generaciones, en una charla que promete inspiración y emoción.

Sobre ella:

Simone Biles es una de las deportistas más importantes de la historia de la gimnasia artística. Con múltiples medallas olímpicas y mundiales, ha revolucionado su disciplina gracias a su talento, potencia y técnica. Su influencia trasciende el deporte, convirtiéndose en un icono global por su fortaleza, su liderazgo y su capacidad para inspirar a millones de personas en todo el mundo.