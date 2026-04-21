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Esta noche, Simone Biles estará por primera vez en El Hormiguero

La gimnasta visitará el programa de Pablo Motos por primera vez en una noche que promete emociones fuertes.

Simone Biles

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El Hormiguero recibe esta noche, por primera vez, a Simone Biles, considerada una de las mejores gimnastas de todos los tiempos. La deportista estadounidense visita el programa en un momento muy destacado de su carrera, marcada por sus éxitos y su impacto dentro y fuera del deporte.

Durante la entrevista, Biles hablará de su trayectoria, de los retos que ha superado a lo largo de los años y de cómo ha logrado mantenerse en la élite de la gimnasia mundial. También compartirá su visión sobre la presión en el deporte de alto nivel y su papel como referente para nuevas generaciones, en una charla que promete inspiración y emoción.

Sobre ella:

Simone Biles es una de las deportistas más importantes de la historia de la gimnasia artística. Con múltiples medallas olímpicas y mundiales, ha revolucionado su disciplina gracias a su talento, potencia y técnica. Su influencia trasciende el deporte, convirtiéndose en un icono global por su fortaleza, su liderazgo y su capacidad para inspirar a millones de personas en todo el mundo.

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