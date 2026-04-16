Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

"Es lo que más me está costando": Marta Díaz desvela sus mayores dificultades de cara a La Velada de Ibai

La influencer ha asegurado que el tema de la nutrición es lo que más le está costando seguir.

"Es lo que más me está costando": Marta Díaz desvela sus mayores dificultades de cara a La Velada de Ibai

Publicidad

La visita conjunta de Marta Díaz y Grefg a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen ambiente. Entre risas y confidencias, han mostrado cómo viven el éxito en redes sociales.

Ambos han estado en el programa para hablar sobre La Velada de Ibai en la que van a participar y, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos ha querido saber qué es lo que más les está costando de la preparación.

Marta ha afirmado que el plan nutricional es lo que peor está llevando. Según ha dicho, está muy adaptada a los entrenamientos, pero no termina de acostumbrarse a la dieta. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Es lo que más me está costando": Marta Díaz desvela sus mayores dificultades de cara a La Velada de Ibai

"Es lo que más me está costando": Marta Díaz desvela sus mayores dificultades de cara a La Velada de Ibai

ihnvitadops

De Simone Biles a Elsa Pataky: estos serán los próximos invitados de El Hormiguero

¿Les queda algún as en la manga? Desenlace de infarto entre David y Javier en El Rosco

¿Les queda algún as en la manga? Desenlace de infarto entre David y Javier en El Rosco

La loca teoría de Manuel Díaz El Cordobés sobre el año sabático: “¿Tú lo entiendes?”
Mejores momentos | 16 de abril

La loca teoría de Manuel Díaz El Cordobés sobre el año sabático: “¿Tú lo entiendes?”

La queja de Noelia López en La Pista: “¿Por qué nos ponen esto?”
Mejores momentos | 16 de abril

La queja de Noelia López en La Pista: “¿Por qué nos ponen esto?”

El fallo de David enciende las alarmas en la Silla Azul: “Es como si me pasase un tráiler por encima”
Mejores momentos | 16 de abril

El fallo de David enciende las alarmas en la Silla Azul: “Es como si me pasase un tráiler por encima”

El concursante se ha visto en la cuerda floja tras cometer un fallo que le dejaba con un pie fuera de Pasapalabra, pero ha logrado sobrevivir a ese tropiezo.

Nayara
Hablamos con ella

Habla la novia de Adrián Rodríguez, tras su detención: "Quiero lo mejor para él, pero no puedo volver a acogerle en mi casa"

El actor Adrián Rodríguez ha sido detenido en Málaga tras protagonizar un altercado con la policía. Un incidente que llega después de que, según él, su novia Nayara "le dejara en la calle".

Jimeno

Jimeno le pregunta a los niños a qué destinarían los impuestos: "Lo mandaría al espacio para que no me lo roben"

Pepe

Libertad provisional para Pepe, el hombre en silla de ruedas encarcelado por matar a su ladrón: "Lo he pasado mal"

Alfonso Villares

Alfonso Villares se pronuncia en exclusiva tras el archivo de la denuncia: "Ahora, a retomar mi vida privada y profesional"

Publicidad