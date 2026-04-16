"Es lo que más me está costando": Marta Díaz desvela sus mayores dificultades de cara a La Velada de Ibai

La visita conjunta de Marta Díaz y Grefg a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el buen ambiente. Entre risas y confidencias, han mostrado cómo viven el éxito en redes sociales.

Ambos han estado en el programa para hablar sobre La Velada de Ibai en la que van a participar y, como no podía ser de otra manera, Pablo Motos ha querido saber qué es lo que más les está costando de la preparación.

Marta ha afirmado que el plan nutricional es lo que peor está llevando. Según ha dicho, está muy adaptada a los entrenamientos, pero no termina de acostumbrarse a la dieta. ¡No te lo pierdas!