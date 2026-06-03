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"Parece un concurso de instagramers": Enrique Riquelme analiza la reforma del Santiago Bernabéu

El candidato a la presidencia del Real Madrid ha recalcado todo lo que no le gusta del nuevo estadio que todavía no está terminado.

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Patri Bea
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La semana de El Hormiguero continúa con su semana por todo lo alto con la visita del empresario Enrique Riquelme, que ha querido explicarnos el por qué de su candidatura a la presidencia del Real Madrid.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado al empresario por la reforma del Santiago Bernabéu y, aunque Riquelme ha asegurado que está mejor que antes, no cree que pueda definirse todavía como el mejor estadio del mundo.

"La experiencia para los socios prácticamente es la misma o peor, con asientos más juntos", ha recalcado Enrique después de hablar con algunos socios. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba!

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