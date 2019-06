Mucho más que fútbol en la entrevista de Roberto Carlos y Julio Baptista en 'El Hormiguero 3.0'

El fútbol y también las risas y el buen humor han inundado 'El Hormiguero 3.0' con la visita de dos leyendas del balompié: Roberto Carlos y Julio Baptista. Los exjugadores madridistas, que llegaban cargados de regalos para Pablo Motos, entraron en el plató ya con ganas de que el programa se convirtiera en una fiesta demostrando su sangre brasileña con la coreografía del inicio del programa, 'Don't stop 'til you get enough', un baile al que se apuntaron incluso dos de sus hijas.

Que entre los dos se llevan fenomenal no es ningún secreto, y eso se lo han demostrado a Pablo Motos con varios piques incluidos. Por ejemplo, en referencia a la edad del lateral... o a su altura:

Pablo Motos les tenía algunas sorpresas preparadas a ambas leyendas del fútbol. Una de ellas ha sido un vídeo homenaje a Julio Baptista por su reciente retirada. Y se ha ido sorprendiendo con sus protagonistas: Joaquín, Ronaldo, Cazorla... y hasta el propio Roberto Carlos, cada uno muy fiel a su esencia.

Roberto Carlos: "Trabajo más ahora que cuando jugaba"

Si hay algo en lo que destaca Roberto Carlos es en su naturalidad. Y en su sinceridad. Por eso, cuando ha comparado su trabajo ahora y su pasado como jugador, ha reconocido:

Y, sin duda, uno de los momentazos que los brasileños han vivido en 'El Hormiguero 3.0' ha sido durante el teléfono escacharrado de Carlos Latre. Roberto Carlos ha tenido que imitar a Florentino Pérez... y el ataque de risa ha sido épico.