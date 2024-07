La vuelta de Ana Peleteiro a la competición después de ser madre: “Fue horrible”

Ana Peleteiro inició una nueva semana en El Hormiguero. La atleta volvió al programa después de haber obtenido la medalla de bronce en el Mundial de triple salto convirtiéndose en una de las pocas que ha hecho una gesta así después de ser madre.

La deportista había dado a luz recientemente, y Pablo Motos la felicitó por su éxito como campeona y por estar en pleno rendimiento tras ser madre. Ana compartió cómo fue su primer día de vuelta a la competición: "Horrible", señaló.

Aunque Ana confesó que no le gustaba hablar del tema: "No me sentía preparada para competir, de hecho, un día me puse a llorar", admitió. La deportista reconoció que no se veía con un cuerpo como el de las demás: "Pedí una talla L de top y no la había, tuve que competir con la talla S", confesó.

La última vez que visitó El Hormiguero, estaba embarazada: "He creado vida, pero me costó mucho verme en la ropa de competición", señaló. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 12 de abril de 2023 que se ha vuelto a emitir este jueves.