¡Fiesta en plató! Pablo Motos anima a Ilia a Topuria a bailar con todo el público de El Hormiguero

El Hormiguero ha vuelto a cerrar una semana por todo lo alto con la visita del campeón mundial de peso ligero en la UFC. Ilia Topuria se ha sentado de nuevo junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su trayectoria y para hablarnos de sus próximos pro

Antes de concluir la entrevista, Pablo Motos ha desvelado un secreto de su amigo: le encanta escuchar música en su casa. Precisamente por eso y a pesar de que sabe que a Ilia le da vergüenza bailar en público, lo ha animado a dejarse llevar con el público en mitad de plató.

Al ritmo de 'Volare' de Fanny Ocean, el campeón mundial de peso ligero en la UFC se ha desinhibido con los asistentes a plató. ¡Revive el momento en el vídeo de arriba!