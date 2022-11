La emotiva historia de Manuel Carrasco con su jefe de seguridad: “Esto lo vas a llenar tú algún día”

La visita de esta noche de Manuel Carrasco ha puesto el broche final a la semana en ‘El Hormiguero’. El artista ha acudido para presentar "Corazón y Flecha", su nuevo disco que verá la luz el 25 de noviembre.

''¿Por qué dedicarse el concierto de La Cartuja a tu jefe de seguridad?''

Durante la entrevista, Pablo Motos ha recordado al cantante un emotivo momento que marcó un antes y un después en su carrera profesional. “¿Por qué dedicarse el concierto de La Cartuja a tu jefe de seguridad?”, le pregunta curioso el presentador. Es entonces cuando Carrasco confiesa la historia tan bonita que se esconde detrás de esa dedicatoria delante de las 74.345 personas que fueron a escucharle aquella noche.

“Fue la persona que confió en mí cuando yo no lo hice, incluso ahora me cuesta creer que esto no sea un sueño”, reconoce el cantante con los ojos vidriosos. “Esto lo vas a llenar tú algún día”, fueron las palabras que le dijo el que es ahora su jefe de seguridad y que hicieron realidad el sueño de un cantante soñador.