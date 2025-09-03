Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto como invitado a El Hormiguero para presentarnos su última novela y para analizar sin filtros ni tapujos la actualidad sociopolítica de nuestro país junto a Pablo Motos.

Sobre Feijóo, Pérez-Reverte nos ha confesado que "con él tengo una deuda personal porque cuando era director de la Fábrica de Moneda y Timbre hizo un sello de El Capitán Alatriste y ahí me tocó".

Además, el escritor ha recalcado que le tiene aprecio en lo personal, pero que no entiende el cambio de su discurso político del año 2022 al actual. "Quizás sea mejor Presidente del Gobierno que líder de la oposición", ha dejado caer Arturo Pérez-Reverte.