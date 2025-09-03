Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su opinión

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

El escritor no se ha cortado a la hora de analizar el papel de los políticos en las diferentes crisis en las que se ha visto envuelto nuestro país.

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Arturo Pérez-Reverte ha vuelto como invitado a El Hormiguero para presentarnos su última novela y para analizar sin filtros ni tapujos la actualidad sociopolítica de nuestro país junto a Pablo Motos.

Sobre Feijóo, Pérez-Reverte nos ha confesado que "con él tengo una deuda personal porque cuando era director de la Fábrica de Moneda y Timbre hizo un sello de El Capitán Alatriste y ahí me tocó".

Además, el escritor ha recalcado que le tiene aprecio en lo personal, pero que no entiende el cambio de su discurso político del año 2022 al actual. "Quizás sea mejor Presidente del Gobierno que líder de la oposición", ha dejado caer Arturo Pérez-Reverte.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

lectura

El alegato de Pérez-Reverte a favor de la educación: "Un libro es un arma defensiva"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

La teoría de Arturo Pérez-Reverte sobre el futuro de Pablo Iglesias: "Quiere liderar una liga antifascista"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Pérez-Reverte se sincera: "Yo tengo una deuda personal con Feijóo, creo que sería mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición"

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"
En El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte habla sin tapujos del expresidente: "Zapatero era tonto y se hizo malo"

vox
El Hormiguero

Arturo Pérez-Reverte se moja al hablar de Vox: "Es el comodín de todos menos del PP, es el gran revulsivo político"

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"
Su opinión

La confesión de Arturo Pérez-Reverte: "Ya no me fascina Pedro Sánchez, porque no se va a ir"

El periodista y novelista ha dado su opinión sobre el presidente del Gobierno y se ha mojado asegurando a qué cree que se dedicará en el futuro.

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"
Sin pelos en la lengua

Arturo Pérez-Reverte, sobre el Islam: "No es compatible con la democracia, Europa tenía que haber puesto sus reglas"

El invitado se ha mojado sobre el tema de la inmigración y ha dado su visión sobre la religión islámica.

españoles bonanza

Pérez-Reverte lo tiene claro: "En las tragedias, los españoles somos mejores que en la bonanza porque el Estado falla siempre"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

Arturo Pérez-Reverte recuerda su época de reportero: "Cada vez tengo más remordimientos por los muertos que dejé en el camino"

El Rosco bicentenario de Rosa se decide en la última jugada de Manu: ¿remontada in extremis?

El Rosco bicentenario de Rosa se decide en la última jugada de Manu: ¿remontada in extremis?

Publicidad