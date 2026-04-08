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¡Duelo de chistes! La competición más divertida entre Paz Padilla, Pablo Motos, Trancas y Barrancas

Las hormigas han preparado una sección repleta de humor en la que han participado el presentador y la invitada.

¡Duelo de chistes! La competición más divertida entre Paz Padilla, Pablo Motos, Trancas y Barrancas

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La visita de Paz Padilla a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y la cercanía. Entre risas y momentos más emotivos, ha demostrado una vez más su capacidad para conectar con la audiencia.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado que contaban con una invitada con tanto sentido del humor para presentarle su sindicato de chistes, un 'club' en el que han competido ellas, el presentador y Paz para ver quién contaba los mejores chistes.

Con una ronda repleta de humor, Pablo, la invitada y las propias hormigas han regalado a la audiencia uno de los momentazos de la noche. ¡Inolvidable!

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