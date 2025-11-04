Estelar
Disfruta de la entrevista completa a William Levy y Paula Echevarría en El Hormiguero
Los actores han estado juntos en el plató por primera vez en una noche absolutamente inolvidable.
El Hormiguero ha recibido a Paula Echevarría y William Levy en una noche cargada de simpatía y buen rollo. Los actores han mostrado una gran química y han dejado al público con una sonrisa permanente.
Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la horrible experiencia que vivió Paula durante un vuelo cuando iba a rodar la serie que ambos estrenan. La intérprete ha contado que pasó tanto miedo que llegó incluso a despedirse.
Tras esto, y a raíz de que ambos actores tienen hijos con una edad similar, Pablo Motos les ha preguntado por sus preocupaciones como padres de adolescentes. Ambos se han sincerado y han concordado en que desean que sean buenas personas y no se junten con malas influencias.
