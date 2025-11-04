La mayor preocupación de William Levy como padre: "Es muy importante en tu vida"

William Levy y Paula Echevarría han llenado El Hormiguero de encanto y complicidad. Los actores han compartido anécdotas, risas y una química que ha conquistado al público desde el primer minuto.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cuáles son sus mayores preocupaciones siendo padres de jóvenes adolescentes. Al tener unos hijos con una edad similar, la intérprete ha reconocido que, durante el rodaje de la serie que acudían a presentar, han hablado mucho sobre esta cuestión.

Paula ha sido la que ha tomado la palabra y ha asegurado que lo que más desea es que sea feliz y sea capaz de hacer feliz a los demás. Sin embargo, a William lo que más le preocupa es que se junte con gente mala. ¡Así lo han contado!