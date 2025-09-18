El Hormiguero recibirá a Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González

Antes de terminar la semana, Pablo Motos ha desvelado quiénes serán los próximos famosos que acudirán al plató. El presentador tendrá el placer de charlar con Esther Cañadas, Pedro J. Ramírez, Alejandro Amenábar, Julio Peña y Álex González.

Lunes: Esther Cañadas

Recibimos a Esther Cañadas, una de las top model españolas más importantes de nuestro país, pocos días después de protagonizar el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid. El evento se enmarca dentro de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Esther Cañadas en El Hormiguero | antena3.com

Martes: Pedro J. Ramírez

Por primera vez nos visita el periodista y director de El Español, Pedro J. Ramírez. Nos va a presentar su Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable, su nuevo libro de memorias políticas que se publica el 24 de septiembre. Ramírez firma un relato vibrante en el que repasa tensiones políticas, los desafíos del poder y los enfrentamientos con presidentes en una de las etapas más convulsas de la democracia española.

Pedro J. Ramírez en El Hormiguero | antena3.com

Miércoles: Alejandro Amenábar y Julio Peña

Viene uno de los directores más aclamados de nuestro cine Alejandro Amenábar, acompañado por el actor Julio Peña. Nos van a presentar El Cautivo, la nueva cinta del realizador, que acaba de llegar a los cines con gran éxito, y en la que Peña da vida a un joven Miguel de Cervantes que es capturado y llevado a Argel como rehén.

Alejandro Amenábar y Julio Peña en El Hormiguero | antena3.com

Jueves: Álex González

Recibimos al actor Álex González para hablarnos de La sospecha de Sofía, la nueva película de Imanol Uribe que se estrena en cines el próximo 3 de octubre. La historia cuenta cómo la anodina vida de Daniel y Sofía cambia radicalmente cuando él recibe una carta anónima donde se le dice que la mujer que él cree que es su madre, en realidad no lo es.